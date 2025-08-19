”ДАЉА САРАДЊА СА ОПТУЖЕНИМ ЈЕ НЕМОГУЋА” Адвокат више не жели да брани Балијагића коме се суди за двоструко убиство
БИЈЕЛО ПОЉЕ: Неизвесно је ко ће бити бранилац на идућем рочишту Алије Балијагића коме се суди за убиство брата и сестре Јована (60) и Миленке Маџгаљ (69) у бјелопољском селу Соколац.
Балијагић ће се пред трочланим већем судије Бојане Радовић наћи 1. октобра у 11.30 сати у бјелопољском Вишем суду.
Бранилац Милорад Влаховић, који је био постављен по службеној дужности, отказао је пуномоћје Балијагићу, а у исто време захтев да му се одреди други бранилац поднео је и окривљени, али је председник Вишег суда Милан Смоловић одбио оба захтева, објавио је црногорски Дан.
Влаховић је у међувремену поново тражио разрешење. Он је поднеском судији Радовић предао захтев за разрешење, али је упркос томе јуче Вишем суду предао жалбу на одлуку ванрасправног већа да Балијагићу продуже притвор за још два месеца.
Влаховић је у свом захтеву додао да одлука мора да буде донета на основу објективне анализе постављеног браниоца и окривљеног, као и оцене односа поверења које мора да постоји.
"Ако тај однос не постоји или је осетно поремећен, онда је доведено у питање остваривање функције одбране. Тако она може бити стварно формална. Погрешна процена би донела битну повреду закона на главном претресу. Према ставу судске праксе, када постоје обострани разлози, и окривљени и бранилац желе разрешење, суд га готово увек прихвати, јер је нарушен однос поверења. Наставак заступања онемогућио би ефикасно и делотворно пружање правне помоћи", навео је Балијагићев бранилац по службеној дужности.
Адвокат Влаховић наглашава да је његова даља сарадња са окривљеним немогућа и предлаже да се именује нови бранилац по службеној дужности.
Балијагић је након хапшења и изручења Црној Гори признао да је убио брата и сестру Маџгаљ.
"Убио сам двоје Маџгаља. Не знам који је мотив, изузев да сам се наљутио јер сам приликом посете њиховој кући наишао на арогантан однос с њихове стране. Никада их раније нисам видео, казали су ми да идем и ја сам отишао до оближње шуме, одакле сам се касније вратио, решивши да им се за то осветим и извршио двоструко убиство. Нисам имао намеру одраније да их убијем, нити било кога у овом крају", казао је Балијагић.
Додао је да га је раније троје суграђана испребијало и да је размишљао о томе да их убије.
Адвокат Милорад Влаховић раније је поднео Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу предлог за закључење споразума о признању кривице. Балијагићев бранилац по службеној дужности предлог је поднео на изричит захтев његовог брањеника, којем је запрећена казна од 10 до 40 година затвора због тешког убиства и недозвољеног држања оружја.
Балијагић је осумњичен да је 25. октобра прошле године у бјелопољском засеоку Соколац хицима из ловачке пушке, убио Јована и Миленку Маџгаљ.
Србија је Балијагића 17. марта изручила Црној Гори, након чега је спроведен до затвора у Бијелом Пољу.