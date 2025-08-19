ЗАСТРАШУЈУЋЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОЖАРИМА: Дим је опаснији него што се раније мислило; Токсичне честице запаљене шуме опасно трују
ЛОНДОН: Дим од шумских пожара много је опаснији него што се раније мислило, показало је ново истраживање, уз процену да су смртни случајеви изазвани краткотрајним излагањем ситним честицама ПМ2.5 потцењени за 93 одсто.
Истраживачи су открили да је у Европи у просеку 535 људи годишње између 2004. и 2022. године умрло због удисања ситних токсичних честица познатих као ПМ2.5, које се ослобађају када бесне шумски пожари, преноси Гардиан.
По стандардним методама, које претпостављају да су ПМ2.5 из пожара једнако опасни као и честице из других извора, попут саобраћаја, очекивало би се само 38 смртних случајева годишње.
Истраживање је објављено у тренутку док пожари харају јужном Европом, а нови подаци ЕУ о пожарима показују да је до сада у 2025. изгорело 895.000 хектара, што је рекорд за ово доба године.
Пожари су ослободили више од двоструке количине ПМ2.5 у односу на просечне вредности за ово доба године у последње две деценије.
"Раније се претпостављало да су честице из шумских пожара и све друге честице једнако токсичне. Наша студија показује да, иако се ово дешава ређе, здравствени ефекат исте количине честица из пожара је јачи", изјавила је професорка Кетрин Тон, епидемиолог за животну средину у Институту за глобално здравље (ИСГлобал) у Барселони и коауторка студије.
Загађен ваздух један је од највећих ризика за људско здравље, а истраживања сугеришу да шумски пожари значајно доприносе огромном броју смртних случајева.
У децембру је једна студија приписала 1,53 милиона смртних случајева годишње широм света краткотрајном и дуготрајним излагањем загађењу ваздуха од шумских пожара.
Коришћењем модела који узимају у обзир очекивано кашњење у смртним случајевима, открили су да излагање диму из пожара повећава ризик од смрти у наредној недељи.
За сваки додатни микрограм ПМ2.5 у једном кубном метру ваздуха, смртни случајеви од свих узрока порасли су за 0,7 одсто, смртност од респираторних болести за 1,0 одсто, а од кардиоваскуларних болести за 0,9 процената.