СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КАМЧАТКУ Потреси од јула не јењавају

Земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеру погодио је протекле ноћи подручје Тихог океана у близини источне обале руског полуострва Камчатке, саопштио је јутрос камчатски огранак Федералног истраживачког центра геофизичке службе Руске академије наука.

У саопштењу се наводи да је епицентар земљотреса био 271 километар од Петропавловска Камчатског на дубини од 69,2 километра, пренела је агенција РИА Новости.

Камчатку је 30. јула погодио најјачи земљотрес од 1952. године, јачине 8,8 степени по Рихтеру.

Од тада, свакодневно се бележе накнадни потреси.

Већина њих се не осећа у насељеним подручјима, а сеизмолози наводе да се интензитет накнадних потреса постепено смањују.

