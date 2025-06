ШОК И НЕВЕРИЦА Осведочени педофил за ВЕНЧАЊЕ СА ДЕВЕТОГОДИШЊОМ ДЕВОЈЧИЦОМ закупио Дизниленд МАЈКА ДЕТЕТА ПРИСУТНА НА „СВАДБИ“

Француско тужилаштво потврдило је да је реч о одбеглом педофилу који је у Великој Британији под истрагом због кршења услова из регистра сексуалних преступника.



Инцидент се догодио у суботу, када је особље забавног парка остало шокирано појавом мушкарца у пратњи деветогодишње Украјинке, њене мајке и око 100 званица. Све је било организовано као "лажна церемонија венчања", која је требало да се емитује уживо на друштвеним мрежама, пише Daily mail.

Осумњичени Британац, за кога важе забране именовања из правних разлога, оптужен је за превару, злоупотребу поверења, прање новца и крађу идентитета. Тужиоци из Меоа, града источно од Париза, саопштили су да је користио фалсификована документа како би се представио као држављанин Летоније и закључио уговор о "приватизацији" дела Дизниленда, вредан око 115.000 фунти.

Девојчица је, према тврдњама тужилаштва, била у улози "младе", а мајка детета је током саслушања изјавила да је желела "дан достојан принцезе" за своју ћерку.

Поред Британца, ухапшене су још три особе: мајка девојчице (41), држављанка Украјине, затим 24-годишња Летонка која је глумила сестру "младе", као и 55-годишњи мушкарац из Летоније који је такође учествовао у церемонији.

Истрага је показала да је догађај организован као фиктивно венчање искључиво за потребе снимања, те да дете није било изложено физичком ни сексуалном насиљу, нити је било присиљено да учествује. Девојчица је у Француску стигла два дана пре церемоније.

Према тврдњама тужилаштва, организатори су ангажовали статисте преко интернета, укључујући и око 100 Француза који су били представљени као гости, а све под захтевом да догађај остане поверљив.

Запослени у Дизниленду су, према сведочењима, прекинули догађај чим су сазнали да је "млада" у церемонији заправо дете.

Brit, 39, arrested for staging a £115,000 'wedding' to a nine-year-old Ukrainian girl at Disneyland Paris is a known predatory paedophile wanted by UK authorities, French prosecutors reveal https://t.co/62fFR61jC0

— Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2025