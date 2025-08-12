"ПУТИН ТРАМПУ НУДИ ИЗЛАЗ, ОВО СУ НАШИ УСЛОВИ" Ево шта је саветник Кремља рекао, ОТКРИО је карте пред самит двојице лидера на Аљасци
Дмитриј Суслов, заменик директора Центра за европске и међународне студије при Вишој школи економије у Москви и утицајни саветник Кремља по питањима спољне политике Русије, дао је интервју италијанском листу Коријере дела сера.
Интервју је дао уочи самита америчког председника Доналда Трампа и његовог руског колеге Владимира Путина на Аљасци.
Говорио је о Путиновим условима за постизање договора између Русије и САД.
На питање о томе шта очекује од самита Трампа и Путина на Аљасци, који је заказан за петак, Суслов је казао да "постоје две могуће опције".
- Прва је да двојица председника усвоје билатерални руско-амерички план за постизање примирја у Украјини. То је за Кремљ од кључне важности: договор који је између нас и Америке, без Украјине и Европе. Тај план би требало да укључује повлачење украјинских снага из делова Донбаса у којима су и даље присутне и повлачење Русије из Сумске, Дњипропетровске и Харковске области (Украјине), уз непромењену линију фронта на другим подручјима. Подсећам да је Москва пре годину дана захтевала од Украјинаца потпуно повлачење из све четири анектиране области, док сада тражи да то буде само из Донбаса. Кључан део договора је и да Украјина не ради на уласку у НАТО - казао је Суслов.
Он је додао да се "очигледно не ради о обичној размени територија", како је то прошлог петка најавио Трамп.
- Напори (Украјине) да не улази у НАТО неизбежни су предуслов било каквог примирја. Потом ће завршни споразум морати, наравно, да обухвати и демилитаризацију Украјине и уставну реформу у смислу федералног уређења - рекао је спољнополитички саветник Кремља.
На констатацију италијанског новинара да су све ове позиције Русије већ познате од раније и питање шта су ту праве новине, Суслов је одговорио да је то "пре свега спремност Русије да разговара о прекиду ватре, а не само о коначном споразуму".
- Друго је то што Путин за то примирје тражи заузврат мало мање него пре годину дана - поручио је он.
Упитан о другој од две могућности које је поменуо, Суслов је објаснио на шта мисли.
- (Друга опција је) да (украјински председник Володимир) Зеленски, уз подршку Европљана, одбије ово решење, због чега би Трамп прекинуо било какву војну помоћ Кијеву и чак обуставио продају оружја Европљанима, зато што га дају Украјини. Али, то би убрзало њен пораз и потпуни колапс - оценио је Суслов.
Он има одговори и на питање зашто би Трамп у том случају деловао само против Кијева, без покретања било каквих казнених мера против Русије, како је обећавао.
- Ако Трамп тако снажно и скоро с ентузијазмом подржава опцију постизања договора, разлог за то је и што је себе довео у тешку позицију тиме што је затражио од Кине, Индије и Бразила да више не увозе руску нафту, претећи им секундарним санкцијама. Кина очигледно каже "не" томе, а и Њу Делхи и Бразилија никада то не би учинили и њихово одбијање представља проблем за Америку: то је тачка у којој Трамп или попушта чиме испада слабић или буде увучен у тежак политички и трговински сукоб са Кином и две централне земље БРИКС, уз исход који није могуће предвидети. Ако, пак, самит на Аљасци буде успешан, уз усвајање заједничког плана за примирје у Украјини, фитиљ који је неопрезно упалио према Кини, Индији и Бразилу био би угашен и амерички председник могао би чак на себе преузме историјске заслуге. Због тога очекујемо да Трамп прихвати Путинов предлог. За њега (Трампа) то представља прави излаз (из ситуације) - рекао је Суслов.
Он је оценио да Аљаска као место одржавања састанка Трампа и Путина представља "значајан избор на историјском и политичком плану".
- Пре свега, на Аљасци се наглашава билатералност тог самита. Не постоји место на свету које је више руско-америчко од Аљаске: далеко је од Европе и Украјине, изузетно близу Русије. Њоме се наглашава чињеница да Путин и Трамп сами изналазе решење за рат у Украјини. Поред тога, ово ће бити први прави самит између Русије и САД на америчкој територији у последњих 15 година, пошто је последњи био 2010. када је (бивши руски председник) Дмитриј Медведев посетио (бившег америчког председника) Барака Обаму у Вашингтону - казао је саветник Кремља.
Суслов је навео да "то указује на снажну обострану жељу за окретањем нове странице када је у питању овај сукоб (у Украјини) и побољшање односа Русије и САД".
- Као треће, агенда (самита) је предодредила избор места: поред Украјине разговараће се о Арктику, кључној тачки билатералних односа. У том региону постоји све веће надметање и потенцијално би могао да буде поприште оружаног сукоба. Војне активности и Русије и САД се појачавају. Али, са топљењем леда и све већом могућношћу приступа Арктику он постаје подручје које све више обећава по питању развоја нових односа економске сарадње између наше две земље: заједничка истраживања, експлоатација и коришћење сировина, као и трговина - закључио је Суслов.