„То су глупости!“ ВУЧИЋ: СРБИЈА НЕ НАМЕРАВА ДА УВОДИ НИКОМЕ САНКЦИЈЕ нити да мења своју политику
12.08.2025. 17:10 17:12
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић демантовао је данас да ће Србија променити своју политику и да ће сменити проруски настројене службенике у Влади Србије.
Он је тако за РИА новости реаговао на писање појединих руских медија да ће премијер Србије Ђуро Мацут следеће недеље под притиском запада сменити шефа кабинета и саветника за националну безбедност Милоша Анђића, старијег саветника за спољну политику Александру Николић, заменика шефа кабинета Ану Јовановић и старијег саветника Биљану Богићевић.
Србија не мења свој став, нити ће мењати, Србија не намерава да уводи никоме санкције нити да мења своју политику. Све су то глупости. Не разумем коме то треба и ко то измишља, рекао је председник Вучић.