КАД СЕ ПРЕДСЕДНИЦИ СРБИЈЕ И СНС НАЂУ У КВИЗУ: Погледајте на каква питања су одговарали Вучић и Вучевић! Шта мислите, ко је победио? (ВИДЕО)
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић и председник Србије Александар Вучић окушали су се у спортском квизу и показали завидно знање из ове области.
Вучић је доминирао у питањима везаним за кошарку, док је Вучевић показао да добро познаје грбове фудбалских клубова.
На питање који спортиста је донео прву олимпијску медаљу Србији 2008. године Вучевић је одговорио да је то био Милорад Чавић.
-Чавић, па су га после покрали - рекао је Вучевић.
Казнени ударац у ватерполу изводи се, како је рекао Вучевић, са пет метара.
-Шта си ти постао експерт за спорт- питао је шаљиво Вучић.
-Ја сам стари заљубљеник у спорт - узвратио је Вућевић.
Никола Јокић је три пута проглашаван МВП играчем сезоне, а председник Вучић је знао и о којим сезонама се ради.
-2023/24, 2020/21 и 2021/2022. Он је најпаметнији и најгенијалнији играч који се бавио тим спортом. Његов пас је бољи и од легендарног Меџика Џонсона. Јокић је невероватан - рекао је Вучић.
Лидер напредњака знао је који прволигашки фудбалски клуб у свом грбу има орла.
-Раднички из Каргујевца. Пратим на Инстаграму те странице које праве историјске осврте. Пошто су ми згубидани испред куће, ја имам времена да проучавам грбове фудбалских клубова - рекао је Вучевић.
Да бисте сазнали ко је победио у квизу, као и како бисте ви прошли погледајте у видеу.