clear sky
34°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Младић ВРБОВАО МАЛОЛЕТНИЦУ, терао је на проституцију УЖАС У НИШУ Ухапшен осумњичени! Тројица "ОРТАКА" из браве

12.08.2025. 16:52 16:55
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

НИШ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су Ђ. М. (1997) из Ниша, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело трговина људима у саизвршилаштву, саопштено је данас из Полицијске управе у том граду.

Ђ. М. је, како се сумња, заједно са Ј. М. (1963), Ж. П. (1967) и С. Ћ. (1974) који су раније ухапшени и налазе се у притвору због истог кривичног дела, врбовао једну малолетницу у циљу сексуалне експлоатације, проституције и у порнографске сврхе у стану који је Ж. П. изнајмио.
 

Осумњиченом Ђ. М. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу, додаје се у саопштењу.

 

проституција малолетница врбовање
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРОН РАЗОТКРИО УЖАСНО УБИСТВО Тело пронађено закопано на њиви УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ

ДРОН РАЗОТКРИО УЖАСНО УБИСТВО Тело пронађено закопано на њиви УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ

12.08.2025. 10:30 11:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај