Младић ВРБОВАО МАЛОЛЕТНИЦУ, терао је на проституцију УЖАС У НИШУ Ухапшен осумњичени! Тројица "ОРТАКА" из браве
12.08.2025. 16:52 16:55
Коментари (0)
НИШ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су Ђ. М. (1997) из Ниша, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело трговина људима у саизвршилаштву, саопштено је данас из Полицијске управе у том граду.
Ђ. М. је, како се сумња, заједно са Ј. М. (1963), Ж. П. (1967) и С. Ћ. (1974) који су раније ухапшени и налазе се у притвору због истог кривичног дела, врбовао једну малолетницу у циљу сексуалне експлоатације, проституције и у порнографске сврхе у стану који је Ж. П. изнајмио.
Осумњиченом Ђ. М. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу, додаје се у саопштењу.