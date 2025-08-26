clear sky
Нови Сад
СПАСАО СВОЈУ ДЕЦУ, ПА НЕСТАО Несрећа туристе из Немачке на језеру Комо, траже га и хеликоптером

26.08.2025. 18:33 18:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
РИМ: Немачки туриста нестао је у језеру Комо у Италији након што је успео да спаси своје двоје мале деце која су пала у воду. Несрећа се догодила у понедељак поподне на левој страни језера Комо, наспрам места Дорио, преноси Раи Уно.

Мушкарац је био на одмору са супругом, а на излет чамцем кренуо је из места Донго у провинцији Комо. У једном тренутку, деца су завршила у води, а отац је скочио да их спасе. Иако је успео да их извуче из опасности, сам више није изронио, а верује се да су га повукле јаке струје језера. 

Мушкарац је био на одмору са супругом, а на излет чамцем кренуо је из места Донго у провинцији Комо. У једном тренутку, деца су завршила у води, а отац је скочио да их спасе. Иако је успео да их извуче из опасности, сам више није изронио, а верује се да су га повукле јаке струје језера. 

Узбуну су подигли туристи који су са плаже приметили да се мушкарац није вратио на површину. У потрагу су укључени ватрогасни хеликоптер, хидроамбуланта, наутички тим спасилачке службе из Белана, као и ватрогасне јединице и обалска стража. На лице места стигли су и рониоци специјалне јединице из Венета. 

За сутра је најављено коришћење подводног робота на даљинско управљање, који стиже из Сардиније, како би се детаљно претражило дно језера.

Вести Свет
