СРБИНА НАШЛИ БЕЗ СВЕСТИ НА ПЛАЖИ У ГРЧКОЈ Спасиоци пробали да му помогну, у Ургентном центру констатовали СМРТ

08.08.2025. 09:55 10:01
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
hitna
Фото: unsplash.com, ilustracija

Држављанин Србије (44) извучен је без свести са плаже Нови Пори у Пиерији у Грчкој.

Спасиоци су покушали да му помогну, али је нажалост проглашен мртвим.

До овог инцидента је дошло у среду ујутру, јавили су грчки медији.

Према Обалској стражи, 44-годишњаку су првобитно пружили прву помоћ спасиоци, а затим је колима хитне помоћи ЕКАБ превезен у здравствени центар, где је проглашен мртвим.

Четврто одељење за луку Платамонас Централне лучке управе Солуна, које спроводи прелиминарну истрагу, наложило је обављање обдукције у Служби судске медицине Солуна.

За сада није познато како је дошло до трагедије.

Да подсетимо, ово је још једна у низу трагедија на грчким плажама у којима су страдали Срби.
 

Грчка плажа
Извор:
информер.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
