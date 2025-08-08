СРБИНА НАШЛИ БЕЗ СВЕСТИ НА ПЛАЖИ У ГРЧКОЈ Спасиоци пробали да му помогну, у Ургентном центру констатовали СМРТ
08.08.2025. 09:55 10:01
Држављанин Србије (44) извучен је без свести са плаже Нови Пори у Пиерији у Грчкој.
Спасиоци су покушали да му помогну, али је нажалост проглашен мртвим.
До овог инцидента је дошло у среду ујутру, јавили су грчки медији.
Према Обалској стражи, 44-годишњаку су првобитно пружили прву помоћ спасиоци, а затим је колима хитне помоћи ЕКАБ превезен у здравствени центар, где је проглашен мртвим.
Четврто одељење за луку Платамонас Централне лучке управе Солуна, које спроводи прелиминарну истрагу, наложило је обављање обдукције у Служби судске медицине Солуна.
За сада није познато како је дошло до трагедије.
Да подсетимо, ово је још једна у низу трагедија на грчким плажама у којима су страдали Срби.