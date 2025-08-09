ТРАГЕДИЈА У КОМШИЛУКУ! СРУШИО СЕ АВИОН У ДВОРИШТЕ ПОЗНАТЕ КОМПАНИЈЕ Живот изгубиле бар две особе
09.08.2025. 11:07 11:19
Најмање две особе су погинуле када је мањи авио пао јутрос у Румунији, а према првим информацијама, срушио се у комплекс једне познате компаније у Араду.
У овом тренутку нема информација о томе ко су жртве.
Несрећа се догодила у преподневним часовима, а на лицу места су бројне спасилачке екипе.
Авион се, према наводима, срушио у двориште које припада компанији Астра Вагоане.
На лицу места су два ватрогасна возила, више јединица хитне помоћи и полиције.
У овом тренутку није познато колико је људи било у авиону, као и да ли су страдали били путници авиона или радници компаније.