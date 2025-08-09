clear sky
33°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА У КОМШИЛУКУ! СРУШИО СЕ АВИОН У ДВОРИШТЕ ПОЗНАТЕ КОМПАНИЈЕ Живот изгубиле бар две особе

09.08.2025. 11:07 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Најмање две особе су погинуле када је мањи авио пао јутрос у Румунији, а према првим информацијама, срушио се у комплекс једне познате компаније у Араду.

У овом тренутку нема информација о томе ко су жртве.

Несрећа се догодила у преподневним часовима, а на лицу места су бројне спасилачке екипе. 

Авион се, према наводима, срушио у двориште које припада компанији Астра Вагоане. 

На лицу места су два ватрогасна возила, више јединица хитне помоћи и полиције. 

У овом тренутку није познато колико је људи било у авиону, као и да ли су страдали били путници авиона или радници компаније. 

(Telegraf.rs)

срушио се авион румунија
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај