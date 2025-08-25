ШТО ЈЕ ТРАМП НАЈАВЉИВАО, ТО ЈЕ И УЧИНИО! Америка више не троши новац на Украјину!
Сједињене Америчке Државе више не троше новац на Украјину, изјавио је амерички председник Доналд Трамп новинарима на церемонији потписивања низа указа у Белој кући.
„Не дајемо Украјини никакав новац. Тренутно не губимо никакав новац. Сада продајемо оружје НАТО-у јер је Алијанса, захваљујући мени, пристала да повећа своје (одбрамбене) издатке на 5 одсто“, констатовао је амерички лидер.
Према његовим речима, детаљи „безбедносних гаранција“ за Кијев још нису разматрани.
„Не знамо какве ће бити безбедносне гаранције јер нисмо разговарали о детаљима. Видећемо“, нагласио је Трамп.
Трамп је напоменуо да верује да ће Европа пружити Украјини „значајне безбедносне гаранције“ и да ће Сједињене Државе бити укључене као „подршка“.
Председник је нагласио да ако се постигне решење, ово питање неће бити проблем.
Поред тога, амерички лидер је оценио да посета руског председника Владимира Путина Аљасци показује његову посвећеност решавању сукоба у Украјини.
Спутњик