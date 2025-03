(ВИДЕО) СТРАШАН ПОЖАР У МОСКВИ: Ватра гута луксузни комплекс у центру града!

На месту догађаја су хитне службе, које раде на гашењу пожара и евакуацији становника. Узрок овог пожара још увек није познат, а истрага је у току.

Нема информација о евентуалним жртвама и повређенима.

Јавност чека додатне информације о овом ужасном инциденту који потреса Москву.

A luxury residential complex, Roza Rossa, is on fire in central Moscow. The blaze has engulfed the roof and upper floors of the building.



The cause of the fire is still unknown, and information about any casualties is being clarified. pic.twitter.com/w0Sw8fbhvl

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2025