07.08.2025.
Нови Сад
ШУМ НА ВЕЗАМА ИЗМЕЂУ АМЕРИКЕ И ИЗРАЕЛА? Вашингтон одбацио идеју о израелској анексији Газе

07.08.2025. 18:49 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug (AP Photo/Raad Adayleh)

ВАШИНГТОН: Сједињене Америчке Државе неће подржати анексију Газе, саопштио је високи амерички званичник након што су се појавили наводи да амерички председник Доналд Трамп не оспорава потенцијалну израелску војну окупацију те палестинске територије.

Како је пренео израелски Канал 12, неименовани званичник администрације је у разговорима са израелским колегама јасно поручио да Вашингтон не подржава никакву израелску анексију делова територије Појаса Газе, пренео је Тајмс оф Израел.

Тиме је, како се наводи, коригован претходни извештај исте медијске куће у којем се тврдило да Трамп не противречи наводном плану премијера Израела Бењамина Нетањахуа о потпуном војном заузимању Појаса Газе.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
