ТИНЕЈЏЕРСКА ЗАБАВА ПРЕРАСЛА У КРВОПРОЛИЋЕ Девет људи повређено у пуцњави на рођенданској прослави

02.11.2025. 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Девет људи је повређено у пуцњави на тинејџерској забави у америчкој држави Охајо, пренео је Асошијејтед прес, позивајући се на локалну полицију.

У извештају се додаје да се инцидент догодио у изнајмљеној кући где су се тинејџери окупили на рођенданској забави, преноси Ало.рс.

Већина учесника забаве била је млађа од 18 година, а жртве могу бити и малолетници и одрасли.

Разлози за инцидент су непознати, а није било пријављених хапшења, наглашава агенција.

