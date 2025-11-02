ТИНЕЈЏЕРСКА ЗАБАВА ПРЕРАСЛА У КРВОПРОЛИЋЕ Девет људи повређено у пуцњави на рођенданској прослави
02.11.2025. 19:31 19:34
Девет људи је повређено у пуцњави на тинејџерској забави у америчкој држави Охајо, пренео је Асошијејтед прес, позивајући се на локалну полицију.
У извештају се додаје да се инцидент догодио у изнајмљеној кући где су се тинејџери окупили на рођенданској забави, преноси Ало.рс.
Већина учесника забаве била је млађа од 18 година, а жртве могу бити и малолетници и одрасли.
Разлози за инцидент су непознати, а није било пријављених хапшења, наглашава агенција.