ТЛО СЕ ЗАТРЕСЛО У АЛБАНИЈИ Земљотрес јачине 3,2 степена уздрмао подручје близу Тиране
17.09.2025. 08:42 08:45
Земљотрес магнитуде 3.2 степени Рихтера забележен је у среду, 17. септембра у 8.36 часова на подручју Албаније.
Према писању ЕМСЦ, потрес је забележен 18 километара од Тиране.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.17 и дужине 19.79.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.