moderate rain
15°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТЛО СЕ ЗАТРЕСЛО У АЛБАНИЈИ Земљотрес јачине 3,2 степена уздрмао подручје близу Тиране

17.09.2025. 08:42 08:45
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 3.2 степени Рихтера забележен је у среду, 17. септембра у 8.36 часова на подручју Албаније.

Према писању ЕМСЦ, потрес је забележен 18 километара од Тиране.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.17 и дужине 19.79. 

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију. 

(Telegraf.rs)

Албанија  земљотрес
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај