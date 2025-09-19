ТРАМП КРЕНУО КАО БАЈДЕН СА ЛАПСУСИМА Помешао државе, овога пута Албанију и Јерменију
ЛОНДОН: Амерички председник Доналд Трамп направио је лапсус током посете Великој Британији када се похвалио да је решио спор у области Нагорно Карабах између Азербејџана и, како је рекао, Албаније, мислећи при том на Јерменију, преносе данас медији.
Како је више страних листова пренело, ово је трећи пут за само неколико недеља да је Трамп помешао Јермениију са Албанијом.
Трамп се на конференцији за новинаре са британским премијером Киром Стармером пожалио на став руског председника Владимира Путина према рату у Украјини.
“Ја сам веома разочаран што овај конфликт није решен”, казао је амерички председник, пренео је Фигаро.
Да би навео пример своје способности у решавању таквих ситуација, он је поменуо сукоб у Нагорно Карабаху.
“Када само помислите да смо, на пример, решили конфликт између Азербејџана и Албаније, који је трајао годинама”, казао је Трамп, не схвативши да је направио грешку.
Он је потом открио тајне детаље свог састанка са председницима Јерменије и Азербејџана, који су према његовим речима, помогли да се сукоб оконча.
“Они су најпре седели на супротним крајевима у Овалној канцеларији, далеко један од другог. Након што смо провели сат времена заједно, почели су све више да се приближавају, а на крају смо се сви заједно изгрлили”, испричао је Трамп.
Амерички председник је 8. Августа потписао меморандум разумевања од седам тачака са јерменским премијером Николом Пашињаном и азербејџанским председником Илхамом Алијевим, на основу којег су се две стране обавезале на финални мировни споразум којим је начињен корак ка решењу територијалног спора из 80-их година прошлог века.
Трамп је тада рекао да је реч о историјском споразуму.