ТРАМП НА ЧЕЛУ МИРОВНОГ ОДБОРА? Европа и Украјина саставиле предлог за крај рата
Европске нације сарађују са Украјином на предлогу од 12 тачака за окончање рата дуж тренутних линија фронта, објавио је данас Блумберг, позивајући се на изворе упознате са материјом.
Kако се наводи, спровођење предложеног плана надгледао би мировни одбор којим би председавао амерички председник Доналд Трамп.
Европски лидери позвали су данас Вашингтон да остане чврст у захтеву за тренутним прекидом ватре у Украјини, при чему ће тренутне линије фронта служити као основа за све будуће разговоре.
Према предлогу, Украјина би добила безбедносне гаранције, средства за поправку ратне штете и пут ка брзом придруживању Европској унији.
План предвиђа да, када обе стране пристану на прекид ватре и обавежу се да ће зауставити у територијалним освајањима, следи повратак све депортоване деце у Украјину и размена затвореника.
Обе стране би започеле преговоре о управљању окупираним територијама, иако ни Европа ни Украјина неће легално признати ниједну окупирану земљу као руску, додаје се у извештају.