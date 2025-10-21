overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП НА ЧЕЛУ МИРОВНОГ ОДБОРА? Европа и Украјина саставиле предлог за крај рата

21.10.2025. 18:31 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Европске нације сарађују са Украјином на предлогу од 12 тачака за окончање рата дуж тренутних линија фронта, објавио је данас Блумберг, позивајући се на изворе упознате са материјом.

Kако се наводи, спровођење предложеног плана надгледао би мировни одбор којим би председавао амерички председник Доналд Трамп.

Европски лидери позвали су данас Вашингтон да остане чврст у захтеву за тренутним прекидом ватре у Украјини, при чему ће тренутне линије фронта служити као основа за све будуће разговоре.

Према предлогу, Украјина би добила безбедносне гаранције, средства за поправку ратне штете и пут ка брзом придруживању Европској унији.

План предвиђа да, када обе стране пристану на прекид ватре и обавежу се да ће зауставити у територијалним освајањима, следи повратак све депортоване деце у Украјину и размена затвореника.

Обе стране би започеле преговоре о управљању окупираним територијама, иако ни Европа ни Украјина неће легално признати ниједну окупирану земљу као руску, додаје се у извештају.

Рат у Украјини рат рат русија украјина
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај