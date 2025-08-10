ТРЕСЛА СЕ ТУРСКА Јак земљотрес регистрован на западу земље
10.08.2025. 19:16 19:18
Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован је данас у западној Турској у области Баликесир, објавило је Агенција Министарства унутрашњих послова Републике Турске за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД).
Потрес се осетио и у Истанбулу и широм региона Мраморног и Егејског мора.
Епицентар земљотреса био је на дубини од 11 километара, 52 километра од града Баликесира, пренео је ТРТ Хаберлер.
Земљотрес је регистрован у 19.53 сата по локалном времену, а према изјавама становника, потрес је био јак и трајао је 10-20 секунди.
Још нема званичних извешаја о евентуалној штети и да ли је било повређених.