clear sky
33°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРЕСЛА СЕ ТУРСКА Јак земљотрес регистрован на западу земље

10.08.2025. 19:16 19:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован је данас у западној Турској у области Баликесир, објавило је Агенција Министарства унутрашњих послова Републике Турске за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама (АФАД).

Потрес се осетио и у Истанбулу и широм региона Мраморног и Егејског мора.

Епицентар земљотреса био је на дубини од 11 километара, 52 километра од града Баликесира, пренео је ТРТ Хаберлер.

Земљотрес је регистрован у 19.53 сата по локалном времену, а према изјавама становника, потрес је био јак и трајао је 10-20 секунди.

Још нема званичних извешаја о евентуалној штети и да ли је било повређених.

земљотрес Турска потрес
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај