ТУРСКА СПРЕМНА ДА БУДЕ ПОСРЕДНИК ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ Ердоган жели да "отвори пут миру"

28.08.2025. 15:25 15:29
Фото: Youtube/ CNN

АНKАРА: Турски председник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас у телефонском разговору са украјинским лидером Володимиром Зеленским да је Анкара спремна да помогне у одржавању било каквих разговора на високом нивоу између Украјине и Русије.

Ердоган је истакао да ће Турска наставити да доприноси безбедности Украјине након што се постигне мир, саопштено је из прес службе кабинета турског председника.
турско председништво.

Двојица лидера су разговарала о односима Турске и Украјине, као и о мировном процесу за окончање рата са Русијом, наводи се у саопштењу, преноси Дејли сабах.

"Турска прати контакте између руског председника Владимира Путина и америчког председника Доналда Трампа на Аљасци и наставља своје напоре да оконча рат трајним миром", рекао је Ердоган, додаје се у саопштењу.

Он је истакао да Турска наставља да ради на мирном решењу и да ће наставити да "доприноси безбедности Украјине" након рата.

Ердоган је поновио своју спремност да учини све како би олакшао контакте на високом нивоу који ће "отворити пут миру"

