ТВРДЊЕ О НАПАДУ РУСИЈЕ НА ЕВРОПУ СУ ПРОВОКАЦИЈА Путин у Пекингу о Европи и Украјини

02.09.2025. 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Putin
Фото: Tanjug/Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Руски председник Владимир Путин налази се у посети Kини, где ће у среду, 3. септембра присуствовати војној паради у Пекингу. Током разговора са премијером Словачке, одбацио је тврдње да Москва планира да нападне Европу.

Говорећи са премијером Словачке, Робертом Фицом, Путин је додао да су тврдње о намери Русије да нападне друге европске земље или "провокација или неспособност".

"Свака разумна особа схвата да Русија никада није имала, нема и неће имати жељу да било кога нападне", рекао је Путин.

Европски страхови од руске агресије произилазе из веровања у неким круговима Kремља да делови Источне Европе који су били у Совјетском Савезу у суштини припадају Русији.

Путин је такође рекао да Москва никада није била против чланства Украјине у ЕУ, али је рекао да је учлањење Украјине у НАТО "неприхватљиво".

Руски лидер је рекао да је о томе разговарао на састанку са америчким председником Доналдом Трампом на Аљасци.

Putin
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Да подсетимо, у Пекингу ће у среду бити одржана војна парада, а на позив Си Ђинпинга, поред Путина, гост ће бити и лидер Северне Kореје, Kим Џонг Ун.

Опасност од руског напада на Европу појачала се након почетка рата у Украјини 2022. године. Тако је и министарство здравља Француске упутило здравственим установама широм земље налог да се припреме за могући "велики сукоб" до марта 2026. године, према документима до којих је дошао лист Le Canard Enchaîné.

Влада у Паризу предвиђа сценарио у којем би Француска била држава подршке, способна да прими огроман број рањених војника како из земље, тако и из других европских земаља.

Владимир Путин Русија Украјина НАТО пакт
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
