ТВРДЊЕ О НАПАДУ РУСИЈЕ НА ЕВРОПУ СУ ПРОВОКАЦИЈА Путин у Пекингу о Европи и Украјини
Руски председник Владимир Путин налази се у посети Kини, где ће у среду, 3. септембра присуствовати војној паради у Пекингу. Током разговора са премијером Словачке, одбацио је тврдње да Москва планира да нападне Европу.
Говорећи са премијером Словачке, Робертом Фицом, Путин је додао да су тврдње о намери Русије да нападне друге европске земље или "провокација или неспособност".
"Свака разумна особа схвата да Русија никада није имала, нема и неће имати жељу да било кога нападне", рекао је Путин.
Европски страхови од руске агресије произилазе из веровања у неким круговима Kремља да делови Источне Европе који су били у Совјетском Савезу у суштини припадају Русији.
Путин је такође рекао да Москва никада није била против чланства Украјине у ЕУ, али је рекао да је учлањење Украјине у НАТО "неприхватљиво".
Руски лидер је рекао да је о томе разговарао на састанку са америчким председником Доналдом Трампом на Аљасци.
Да подсетимо, у Пекингу ће у среду бити одржана војна парада, а на позив Си Ђинпинга, поред Путина, гост ће бити и лидер Северне Kореје, Kим Џонг Ун.
Опасност од руског напада на Европу појачала се након почетка рата у Украјини 2022. године. Тако је и министарство здравља Француске упутило здравственим установама широм земље налог да се припреме за могући "велики сукоб" до марта 2026. године, према документима до којих је дошао лист Le Canard Enchaîné.
Влада у Паризу предвиђа сценарио у којем би Француска била држава подршке, способна да прими огроман број рањених војника како из земље, тако и из других европских земаља.