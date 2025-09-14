УХАПШЕН ВЛАСНИК ПРОДАВНИЦЕ У СОЛУНУ Дечак завршио у болници после конзумирања алкохола, полиција истражује околности инцидента
14.09.2025. 14:59 15:01
Коментари (0)
Грчке власти ухапсиле су власника продавнице пића у Солуну који је малолетнику дозволио да конзумира алкохол, након чега је дечак хоспитализован, пренели су данас локални медији.
Како се наводи из полиције, 53-годишњи власник продавнице дозволио је малолетном лицу без пратње одраслих да попије алкохолно пиће, пренео је Катимерини.
Власник је ухапшен због кршења прописа о заштити малолетника од конзумирања алкохола.
Полиција истражује околности инцидента, настављајући да примењује пооштрене мере према објектима који крше прописе о конзумацији алкохола када је реч о малолетним лицима.