overcast clouds
22°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕН ВЛАСНИК ПРОДАВНИЦЕ У СОЛУНУ Дечак завршио у болници после конзумирања алкохола, полиција истражује околности инцидента

14.09.2025. 14:59 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Грчке власти ухапсиле су власника продавнице пића у Солуну који је малолетнику дозволио да конзумира алкохол, након чега је дечак хоспитализован, пренели су данас локални медији.

Како се наводи из полиције, 53-годишњи власник продавнице дозволио је малолетном лицу без пратње одраслих да попије алкохолно пиће, пренео је Катимерини.

Власник је ухапшен због кршења прописа о заштити малолетника од конзумирања алкохола.

Полиција истражује околности инцидента, настављајући да примењује пооштрене мере према објектима који крше прописе о конзумацији алкохола када је реч о малолетним лицима.

алкохол малолетник солун
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај