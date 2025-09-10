УХАПШЕНЕ 473 ОСОБЕ У протестима Блокирај све у Француској учествовало 175.000 људи, процењује полиција ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО 13 ПОЛИЦАЈАЦА
Министарство унутрашњих послова Француске саопштило је данас да су током протеста широм те земље ухапшене 473 особе, укључујући 203 у Паризу.
Према подацима Министарства, 13 припадника снага безбедности је лакше повређено.
Како се наводи, најмање 175.000 људи учествовало у протестима "Блокирај све", а широм земље одржано је 550 скупова, преноси БФМТВ.
Париски тужилац Лор Беко најавила је да ће бити покренута истрага након пожара у корејском ресторану у четврти Шатле који би "могао да буде повезан са интервенцијом полиције"
Према њеним речима, "с обзиром на тренутне информације, можда се ради о случајном пожару изазваном интервенцијом органа реда".
Истрага је поверена територијалној служби безбедности.
Префект региона Оверњ-Рона-Алпи, Фабјен Бучио рекла је за БФМ Лион да 15 ухапшених особа на протестима који су одржани у том граду одговара "ултралевичарским профилима.
Она је додала да "полицијски службеници и даље реагују" због присуства "мањих група у граду".
Демонстранти широм Француске ометају одвијање саобраћаја, пале контејнере и повремено се сукобљавају са полицијом покушавајући да "блокирају све" у знак протеста против председника Француске Емануела Макрона, политичког естаблишмента и планираних буџетских резова.