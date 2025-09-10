moderate rain
УХАПШЕНЕ 473 ОСОБЕ У протестима Блокирај све у Француској учествовало 175.000 људи, процењује полиција ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО 13 ПОЛИЦАЈАЦА

10.09.2025. 19:35 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Министарство унутрашњих послова Француске саопштило је данас да су током протеста широм те земље ухапшене 473 особе, укључујући 203 у Паризу.

Према подацима Министарства, 13 припадника снага безбедности је лакше повређено.

Како се наводи, најмање 175.000 људи учествовало у протестима "Блокирај све", а широм земље одржано је 550 скупова, преноси БФМТВ.

Париски тужилац Лор Беко најавила је да ће бити покренута истрага након пожара у корејском ресторану у четврти Шатле који би "могао да буде повезан са интервенцијом полиције"

Према њеним речима, "с обзиром на тренутне информације, можда се ради о случајном пожару изазваном интервенцијом органа реда".

Истрага је поверена територијалној служби безбедности.

Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Префект региона Оверњ-Рона-Алпи, Фабјен Бучио рекла је за БФМ Лион да 15 ухапшених особа на протестима који су одржани у том граду одговара "ултралевичарским профилима.

Она је додала да "полицијски службеници и даље реагују" због присуства "мањих група у граду".

Демонстранти широм Француске ометају одвијање саобраћаја, пале контејнере и повремено се сукобљавају са полицијом покушавајући да "блокирају све" у знак протеста против председника Француске Емануела Макрона, политичког естаблишмента и планираних буџетских резова.

 

Француска протест блокаде
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
