СУМЊА СЕ ДА ЈЕ НОЖЕМ ИЗБО СУГРАЂАНИНА НА КАМЕЊАРУ Притвор Новосађанину
Новосађанину О. Ж. (27) који је се сумњичи за кривично дело убиство у покушају на Камењару одређен је притвор до 30 дана, сазнаје „Дневник”.
Њему је притвор одређен због постојања особитих околности које указују да би могао ометати поступак утицањем на сведоке и у кратком временском периоду поновити кривично дело.
Против ове одлуке дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Новом Саду.
Сумња се да је он у ноћи између петка и суботе, око три иза поноћи, убо ножем у стомак двадесетседмогодишњег суграђанина који је, са тешким телесним повредама, хоспитализован у Клиничком центру Војводине.
Како „Дневник” сазнаје, осим О. Ж., након инцидента на Камењару, ухапшен је још један младић стар 24 године који је осумњичен за непријављивање кривичног дела и учиниоца и помоћ учиниоцу после кривичног дела.