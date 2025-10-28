clear sky
СУМЊА СЕ ДА ЈЕ НОЖЕМ ИЗБО СУГРАЂАНИНА НА КАМЕЊАРУ Притвор Новосађанину

28.10.2025. 11:30 11:43
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Новосађанину О. Ж. (27) који је се сумњичи за  кривично дело убиство у покушају на Камењару одређен је притвор до 30 дана, сазнаје „Дневник”.

Њему је притвор одређен због постојања особитих околности које указују да би могао ометати поступак утицањем на сведоке и у кратком временском периоду поновити кривично дело. 

Против ове одлуке дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Новом Саду.

Сумња се да је он у ноћи између петка и суботе, око три иза поноћи, убо ножем у стомак двадесетседмогодишњег суграђанина који је, са тешким телесним повредама, хоспитализован у Клиничком центру Војводине.

Како „Дневник” сазнаје, осим О. Ж., након инцидента на Камењару, ухапшен је још један младић стар 24 године који је осумњичен за непријављивање кривичног дела и учиниоца и помоћ учиниоцу после кривичног дела.

