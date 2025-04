УМАЛО ТРАГЕДИЈА Авион ударио у димњак па се срушио на одмаралиште у парку, хитне службе на лицу места

Полиција је обавештена у 14,23 сати да се мали авион срушио у одмаралишту Вајтклиф Беј Холидеј Парк. У авиону су биле две особе, саопштила је полиција Хемпшира и острва Вајт, пренео је Мирор.

Џејмс Лоу, менаџер продаје у Сасексу, изјавио је да је видео како авион прелеће изнад његове главе, а затим је чуо како се мотор гаси. Лоу, који је и главни тренер локалног рагби тима за децу до 13 година, налазио се на острву Вајт са групом деце на рагби турнеји.

"Управо сам положио испит за приватну пилотску дозволу, па смо причали о авионима и гледали како полећу. Тај авион је прелетео изнад нас и тада се мотор угасио. Покушали су да се врате на аеродром, али су изгубили много висине и било је јасно да ће се срушити у камп. Ја и још један тата смо потрчали да помогнемо. Хвала Богу, пилот и путник су извучени на време".

Ватрогасци из Њупорта и Рајда упућени су на лице места нешто пре 14,0. По доласку су затекли авион који је "претрпео озбиљна оштећења услед удара и пожара који је уследио", саопштила је Ватрогасна и спасилачка служба.

"Сви путници су безбедно изашли из авиона пре доласка хитних служби", додаје се у саопштењу.

Инспектор Алекс Дејл изјавио је да је авион полетео са аеродрома у Бембриџу, затим је направио заокрет и ударио у димњак пре него што се срушио у близини апартмана у кампу, преноси "Ајл оф Вајт каунти прес".

Према наводима медија, авион је експлодирао у пламену, а пролазници су пожурили да извуку две особе.

Амбулантни авион је био присутан на месту несреће, али ниједан пацијент није пребачен у болницу.

