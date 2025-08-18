clear sky
ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ИВИЦА ДАЧИЋ Пет ухапшених након протеста, жандармерија интервенисала

18.08.2025. 23:45 23:47
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић вечерас је говорио о инцидентима током протеста који су се одржали у више градова Србије.

Он је истакао да су демонстранти покушали да нападну полицију и просторије Српске напредне странке (СНС). Ватрогасци и жандармерија морали су да реагују, посебно у Цвијићевој улици, како би спречили веће последице.

„Циљ им је био уништавање просторија СНС. Срећом, у том тренутку није било људи, иначе би могло бити и жртава. Ухапшено је пет особа, а идентификација других починилаца је у току“, рекао је Дачић.

Он је додао да је вечерашњи протест још један пример да је насиље био примарни циљ учесника. Демонстранти, међу којима су неки носили мараме, ломили су стакла, палили контејнере и гађали полицију каменицама. 

Жандармерија је нешто после 22 часа растерала окупљене из Цвијићеве улице, а један део демонстраната побегао је ка Улици Илије Гарашанина и низ Београдску улицу.

Председник Србије Александар Вучић је вечерас посетио Палилулу, где су претходно демонстранти уништили просторије СНС, и нагласио да нема алтернативног плана осим рушења и уништавања.

У Новом Пазару, на позив студената у блокади, демонстранти су вечерас блокирали магистрални пут ка Црној Гори у знак солидарности са ухапшеним и претученим грађанима у другим градовима.

ивица дачић
