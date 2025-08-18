Вишковић: Очекује нас турбулентно време, потребно што лакше превазићи изазове
БАЊАЛУКА: Премијер Републике Српске Радован Вишковић, који је данас поднео оставку на ту функцију, изјавио је да Српску очекује турбулентно време и да је потребно да се "на што безболнији начин" превазиђу изазови.
Вишковић је рекао РТРС да његова данашња одлука не треба да буде изненађење због тога што се већ неколико седмица говори о Влади националног јединства.
"Знате да се већ неколико дана и седмица говори о Влади националног јединства и да је покушано да се разговара и са опозицијом како би се постигао шири консензус у вези са актуелном политичком ситуацијом. Тако да не знам зашто је то некоме било изненађење. Пре десет дана одржан је Извршни одбор и Главни одбор СНСД-а, где је у закључцима оба одбора речено да се иде у формирање Владе националног јединства", рекао је Вишковић.
Према његовим речима, указала се потреба да ом као председник Владе поднесе оставку, да се изабере нова Влада и укључе неке друге политичке опције.
"Тако да је време тражило да се направи шири консензус и ја нисам желео да будем препрека окупљању свих политичких субјеката како бисмо што лакше пребродили ситуације које су пред нама. Очекује нас турбулентно време, треба да нас буде што више и ово је мој допринос ширем консензусу како бисмо на што безболнији начин превазишли изазове", нагласио је Вишковић.
Протеклих неколико дана шириле су се информације да је Вишковић у сукобу да председником Српске Милорадом Додиком, на шта премијер у оставци истиче да су такве гласине дегутантне и да их не треба много коментарисати.
"То су очигледне неистине. Неко жели да види такав сценарио. Имам изванредан однос са свима и након данашњег дана остајем на позицији потпредсједника СНСД-а и радићу све што се буде очекивало од мене. Даћу свој допринос, тако да приче да смо се посвађали и слично једноставно не треба ни коментарисати", навео је Вишковић.