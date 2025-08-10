СТРАВИЧНА ТРАГЕДИЈА У РУМУНИЈИ
УМЕСТО ДОЧЕКА, ЕКСПЛОЗИЈА Тинејџер погинуо у паду авиона пред очима оца и брата који су га чекали на писти
Пилот једне велике компаније и осамнаестогодишњи младић погинули су након што су се срушили лаким авионом у двориште бивше фабрике у Араду у Румунији.
Веза с контролним торњем прекинула се изненада и још увек није познат узрок пада. Отац младића и његов тринаестогодишњи брат налазили су се на аеродрому у тренутку несреће. Заправо, млађи дечак је требало да лети, али га пилот због турбуленција није пустио да уђе у авион и повео је његовог старијег брата.
Пилот и младић су забележили тренутак, не знајући да ће то бити њихов последњи лет. Полетање су снимили пријатељи. Отац је у шоку, нарочито јер је био са млађим сином на аеродрому. Требало је да сви лете тим авионом.
"Искусан пилот, имао сам поверења у њега. Пре тога је летео са другим дететом четрдесет минута, не знам шта се десило. Требало је и ја да летим“, рекао је отац настрадалог младића.
Лаки авион није изгледао као да има техничких проблема, али постоје информације да је недавно био на поправци. Полетање је било с приватног аеродрома Ширија, 25 километара од Арада. Лет је требало да траје пола сата, али непосредно пре повратка пилот је изгубио везу с контролним торњем. Авион је летео на малој висини.
"Чуо сам буку, погледао према тржном центру и тада сам видео авион, жуте боје. Ишао је носом надоле и мало се окретао. Следеће секунде чула се експлозија", испричао је један сведок.
Огроман облак дима подигао се изнад бивше фабрике вагона у граду. У згради није било никога јер су сви радници отпуштени у јуну. Осамнаестогодишњак је на јесен требало да упише Полицијску академију у Букурешту.
"До доласка интервентних екипа, приватна служба за ванредне ситуације из састава компаније реаговала је и гасила пожар који је избио на малом авиону", изјавила је Рукандра Клајн, портпаролка полиције.
Пилот је имао 47 година и био је из Букурешта. Путовао је између престонице и Арада, где је имао родбину и пријатеље, а ту је држао и часове летења. Радио је у најмање три велике авио-компаније и имао више од 20 година искуства.
"Прихваташ да умреш само због онога што те чини живим", написао је на Фејсбуку пре три недеље, поводом смрти колеге пилота.
Младић од 18 година, осим што је хтео да буде полицајац, био је и заљубљеник у авионе. Већ је похађао курсеве у Мађарској.
Синоћ, у знак сећања на њих двојицу, десетине свећа и букета цвећа постављено је на улазу у бившу фабрику вагона.
"Ово је права трагедија и не мораш их познавати да би се молио за њихове душе и жалио што су изгубљена два живота“, рекла је једна жена.