ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ УДАРИО НА МОСКВУ: „Руска православна црква отворено подржава рат“
ЊУЈОРК: Васељенски патријарх Вартоломеј говорио је у Њујорку о својој одлуци из 2019. да призна независност Православне цркве Украјине и оштро осудио Руску православну цркву због, како је рекао, отворене подршке руској инвазији на Украјину.
"Руска црква је одобрила убијање православне браће од стране режима руског председника Владимира Путина", рекао је Вартоломеј на скупу у организацији америчке непрофитне организације Савет за спољне односе (ЦФР) у Њујорку, преноси АП.
Вартоломеј је истакао да је Московска патријаршија прекршила темељна начела православља ширећи идеологију "Руског света", која Русији, како је навео, додељује духовну власт над ширим простором, укључујући и Украјину.
"Украјинци више нису подређени цркви која је компромитована. Они сада имају слободу савести коју су желели", рекао је васељенски патријарх.
Према његовим речима, Руска православна црква признаје само Украјинску православну цркву под Московском патријаршијом иако се, како је навео, та црква дистанцирала од Москве због рата, украјинске власти сумњају у искреност те промене и разматрају њену забрану.
Вартоломеј је критиковао и Москву због инсистирања да Украјина припада њеној црквеној јурисдикцији, наводећи да је имао право да призна нову цркву у складу са духовном одговорношћу Васељенске патријаршије.
Такође је упозорио на опасност "онлајн екстремизма", политичког насиља и позвао међународну заједницу да ради на окончању сукоба на Блиском истоку.
Вартоломеј И је васељенски патријарх са седиштем у Истанбулу и сматра се "првим међу једнакима" у православном свету.
Московски патријарх Кирил, који предводи највећу православну цркву у свету, подржава руску инвазију, називајући је "светим ратом" против западног "сатанизма".
Вартоломеј ће 24. септембра у Њујорку примити престижну награду Темплетон за допринос очувању животне средине.
Током 12-дневне посете Сједињеним Америчким Државама, Вартоломеј ће се састати и са председником САД Доналдом Трампом и другим политичким лидерима.