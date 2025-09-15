ВЕЛИЧАНСТВЕНА ТРОБОЈКА ЗАСИЈАЛА У ЛИНЦУ Виори се на згради у знак Дана српског јединства
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, на једној згради у Линцу разапета је велика српска тробојка.
Развучена преко прочеља, застава је привукла пажњу пролазника и подсетила на бројну српску заједницу у овом граду, где живи више од 20.000 наших људи. Није то само свечана слика, већ и порука о буђењу и јачању националне свести у дијаспори.
Празник српског јединства установљен је 2020. године и обележава се 15. септембра, у знак сећања на пробој Солунског фронта и идеју заједништва. У Србији, Републици Српској и широм дијаспоре, овај дан постао је прилика да се нагласи значај саборности и очувања идентитета.
У Бечу, ове године је одржана централна прослава за аустријске Србе. Окупљени су у Халлманн Дому, под покровитељством Владе Србије и Амбасаде Србије уз подршку Владе Републике Српске, Савеза Срба у Аустрији и компаније МТЕЛ. Том приликом амбасадор Марко Благојевић истакао је да застава није само обележје, већ и завет предака и одговорност потомака.
Ове свечаности нису прошле без напада. Прозападни политичар Борко Стефановић на друштвеним мрежама, покушао је да оспори важност обележавања празника у Бечу, што је изазвало огорчење међу нашим људима. У Линцу је истакнута огромна тробојка, можда баш као одговор и порука да народ брани свој празник и право да га слави.
српскиугао.рс