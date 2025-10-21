ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 32 ухапшена, заплењене хиљаде украдених предмета из продавница
Лондонска полиција саопштила је данас да су њени припадници упали у више од 120 продавница које се сумњиче за продају украдених ствари у оквиру акције против крађа у продавницама.
Kако је навела, приведене су 32 особе, а заплењене су хиљаде предмета, укључујући храну, шминку и електронске уређаје, у вредности од више стотина хиљада фунти, преноси Скај њуз.
У акцији која је трајала два дана овог месеца учествовало је више од 300 полицајаца, а циљ су биле продавнице које се сумњиче за продају украдених производа од великих малопродајних ланаца по сниженим ценама.
Девет продавница је добило налоге за затварање у оквиру операције "Зоридон".
"Kрађа у продавницама није злочин без жртве, а банде које су у то укључене су организоване и имају везе са дрогом и насиљем. Злонамерни продавци који тргују украденим стварима финансирају криминалне активности и повећавају трошкове за све. Одржавају лопове у послу на штету поштених, марљивих трговаца", рекао је наредник Лук Болдок.
У једном упаду у продавницу у Вулвичу, на југоистоку Лондона, приведено је седам особа, а заплењено је око 2.000 мобилних телефона.
На снимцима са телесних камера полицајаца може се видети како полицајци улазе у продавницу, отварају врата канцеларије и проналазе пуно украдених уређаја у ормарићима.
Такође је откривена просторија иза зида у подруму са још телефона и других уређаја, док су у тајном одељку пронађене козоле за игрице вредне око 50.000 фунти.
Kомпанија "Apple" потврдила је да су неки телефони, додаци и паковања лажни. На другим снимцима се види како полицајци проналазе бритве, путне шоље Старбакс, кишобране из Вотерстонса и ЛЕГО сетове у продавници алкохолних пића у Вилсену, на северозападу Лондона.
Током те акције приведене су три особе, а продавница је добила наредбу о затварању.
"Kрађа у продавницама је пошаст која разара ткиво заједница. Одрастајући са родитељима који су имали малу продавницу, знам из прве руке да ови злочини нису 'ниског нивоа'. Ова влада уводи још 3.000 полицајаца у квартовима како би ухватили ове криминалце и извели их пред лице правде", изјавила је британска министарка унутрашњих послова Шабана Махмуд.