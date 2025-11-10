ВЕЛИКЕ ИЗМЕНЕ У ПЕНЗИОНОМ СИСТЕМУ Ове новине су крај лакој процедури пензионисања
Аустријска влада најавила је строжа правила за субвенционисани рад са непуним радним временом пред пензионисање, познат као Алтерстеилзеит, која ће почети да важе од јануара 2026. године.
Циљ је постепено ограничавање коришћења овог модела, који су многи запослени до сада користили као блажи прелаз у пензију.
Мање година прелазног периода
Нова правила предвиђају краће максимално трајање рада у оквиру модела Алтерстеилзеит, које ће се смањивати сваке године:
од 2026. максимално 4,5 године,
од 2027. максимално 4 године,
од 2028. максимално 3,5 године,
од 2029. максимално 3 године.
Како наводи Верена Штиболер из Аустријске радничке коморе (АК), промена се односи искључиво на трајање периода, док висина пензије, боловања, накнаде за незапосленост и отпремнине остају непромењене.
Нови услови и изузеци
И даље ће бити могуће започети коришћење Алтерстеилзеит модела најраније пет година пре редовне старосне пензије, а дозвољено је и касније укључивање, чак и након датума за тзв. „коридорну пензију“.
Изузетак остаје правило „Хацклеррегелунг“, које омогућава продужење периода до једне године преко стандардног рока.
Међутим, мења се и услов стажа:
До сада је било потребно 780 недеља рада (15 година) у последњих 25 година, а до 2029. године тај захтев ће порасти на 884 недеље (17 година). Повећање ће се спроводити постепено, свака три месеца за осам недеља.
Забрана додатног посла током Алтерстеилзеит-а
Једна од највећих промена односи се на забрану додатног рада током коришћења овог модела. Запослени више неће смети да прихватају никакве споредне ангажмане, осим ако их нису обављали редовно најмање годину дана пре почетка Алтерстеилзеит-а.
Сви споредни послови морају се пријавити Служби за запошљавање (АМС), а неприхватљиви ангажмани морају бити прекинути до 30. јуна 2026. године.
Измене у обрачуну зараде
Од 2026. године, прековремени сати и паушалне исплате прековременог рада из претходних 12 месеци више се неће рачунати у обрачун накнаде за изгубљену зараду у оквиру Алтерстеилзеит-а.
Савет радницима
Стручњаци саветују све који планирају да користе овај модел да се благовремено информишу о новим правилима и прелазним роковима, јер се промена односи на велики број запослених који планирају постепени прелазак у пензију, пише Фениx Магазин.