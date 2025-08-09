ВЕЛИКИ ШУМСКИ ПОЖАР НАПРАВИО ПОМЕТЊУ Званичници кажу да неће бити стављен под контролу пре недеље увече
Велики шумски пожар у региону Од на југу Француске неће бити стављен под контролу пре недеље увече, изјавио је данас званичник локалне ватрогасне службе.
-Пожар још није потпуно под контролом. И даље постоје жаришта, и ватра неће бити под контролом пре недеље увече - казао је шеф локалне ватрогасне службе Кристоф Мањи на заједничкој прес конференцији са префектом регије Од Кристијаном Пужеом.
Временске прилике, ветар до 50 километара на сат и температуре од око 40 степени Целзијуса, изазивају забринутост званичника. Ватрогасци су данас у стању високе приправности у региону Од, а посебно се надзире деоница најближа обали Медитерана и аутопут А9 до којег је пожар готово стигао у среду.
Булдожери су направили 10 километара стаза како би олакшали ватрогасцима приступ стрмом терену на којем је густа вегетација.
Последњим од становника 15 села који су евакуисани из угроженог подручја у уторак дозвољено је да се врате кућама у петак увече.
Према првим резултатима истраге, пожар је избио поред пута, а тужилаштво је саопштило да тачан узрок још није познат.
Пожар, који је избио у уторак, захватио је 16.000 хектара у планинском масиву Корбијери и у његовом гашењу учествује 1.400 ватрогасаца, а сматра се највећим у региону Медитерана у последњих пола века, преноси БФМТВ.
У пожару је уништено 36 кућа, а велики број је оштећен, док је више од 100 домова и даље без струје.
Једна жена изгубила је живот у пожару, у свом дому у месту Сен-Лоран-де-ла Кабрерис, које је најтеже погођено.
Један локални становник задобио је тешке опекотине, док су четири особе лакше повређене.
У пожару је такође повређено 19 ватрогасаца.