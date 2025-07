(ВИДЕО) 180.000 ЉУДИ У ОПАСНОСТИ Након два земљотреса, Камчатки прети и цунами

Центар за упозорење на цунамије у Пацифику (Pacific Tsunami Warning Center) издао је званично упозорење на цунамиза полуострво Kамчатка у Русији, након што су обалу погодила два снажна земљотреса јачине 7,4 и 6,7 степени по Рихтеровој скали.

Земљотрес јачине 7,4 погодио близину Петропавловска на Kамчатки, издато упозорење на цунами

Земљотрес магнитуде 7,4 догодио се у суботу увече, око 143 километра источно од руског града Петропавловск Kамчатски, на дубини од 19 километара испод морског дна, пише The Sun.

🌊 A tsunami threat has been declared in several settlements of Kamchatka. People there have felt underground tremors at least four times. The earthquake magnitude is 7.3, and the epicenter is 134 km from Petropavlovsk-Kamchatsky.



In some areas, a warning siren is sounding. The… pic.twitter.com/pr6BEhjiA3

