(ВИДЕО) АМЕРИЧКА БАЗА НА УДАРУ ИРАНСКЕ ОСВЕТЕ Више пројектила испаљено на Катар, усијано небо изнад Дохе ПАНИКА И СТРАХ

Како јавља Хааретз, позивајући се на израелске званичнике, лансирано је шест пројектила на базу у Катару, као и један на америчку базу у Ираку.



Како су сведоци открили за Реутерс, у престоници Катара, Дохи, од‌јекивале су експлозије.

На мрежама су се убрзо појавили снимци пројектила на небу изнад Дохе.

На једном од снимака чују се људи који вриште.

Interceptions seen over the Qatari capital of Doha, following the launch of several ballistic missiles by Iran against U.S. Al Udeid Air Base. pic.twitter.com/tnhE1mio72

— OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025