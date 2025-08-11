СПАШЕН БРАЧНИ ПАР ИЗ СРБИЈЕ Јак ветар однео на пучину три особе код Ад Бојане СПАСИОЦИ ИХ СВЕ ИЗВУКЛИ НА ОБАЛУ
Припадници Управе поморске сигурности и управљања лукама данас су у одвојеним акцијама, на Великој плажи код Аде Бојане, спасили три особе које су се на СУП даскама нашле у опасности услед јаког источног ветра на отвореном мору.
- Спасилачки скутер УПСУЛ-а са спасиоцем интервенисао је на удаљености од око два километра од обале, где се налазио брачни пар из Србије, кога је ветар носио ка отвореном мору. У исто време спашена је и још једна женска особа која се, у истим отежаним временским условима, налазила на СУП дасци уз веома јак источни ветар. Захваљујући брзој и координисаној реакцији спасилаца, све три особе су успешно евакуисане на обалу, потврђено је за РИНУ у УПСУЛ.
С обзиром на најаве метеоролога да ће и сутра дувати појачан северни вјетар, Управа поморске сигурности и управљања лукама апелује на купаче и власнике пловних објеката да се не удаљавају од обале и да не ризикују своје животе излагањем опасним временским приликама.
- Напомињемо и да се све пријаве у вези са дешавањима на мору могу пријавити Поморско оперативом центру на бесплатан број 129, нагласили су у УПСУЛ.