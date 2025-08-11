КОМЕ ПРИПАДА АЉАСКА? Трамп најавио да у петак путује у Русију, али ГДЕ ЈЕ ЗАПРАВО САСТАНАК СА ПУТИНОМ?
Амерички председник најавио је данас на несвакидашњи начин састанак са руским председником Владимиром Путином који је планиран на Аљасци.
У петак путујем у Русију, планирам да се састанем са Путином, изјавио је Доналд Трамп.
Овим речима је данас амерички председник најавио састанак са руским колегом који је заказан за петак, 15. август на Аљасци.
Трамп је ово изјавио током конференције за новинаре на којој је главна тема била разматрање ситуације у Вашингтону, а поводом све већег броја бескућника на улицама главног града САД.
- У петак идем у Русију. Намеравам да се видим са Путином - рекао је Трамп, убацивши ову изјаву између других посвећених локалним темама које се тичу Вашингтона.
Нејасно је да ли је амерички председник мислио на Аљаску или заиста на одлазак на територију данашње Русијем преноси РТ.
Помоћник руског лидера Јуриј Ушаков рекао је раније да Кремљ очекује да ће се следећи сусрет председника Русије Владимира Путина и Сједињених Америчких Држава Јурија Ушакова одржати на територији Русије. Пре тога је објављено да ће сусрет Путина и Трампа бити 15. августа на Аљасци. А сада је и Трамп рекао да је Аљаска Русија.
