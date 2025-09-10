ТРАМП ЗАТРАЖИО СМРТНУ КАЗНУ ЗА УБИЦУ
(ВИДЕО) БРУТАЛНО УБИСТВО У ВОЗУ Нови језиви снимак напада на Украјинку (23): Ирина је побегла од рата у Шарлот (САД)
Путници који су били сведоци бруталног убиства Украјинке Ирине Заруцки (23) у возу 22. августа уместо да помогну повређеној девојци они су мирно седели и снимали како крвари до смрти.
На новом видео снимку који се појавио осим језивог напада ножем на Ирину виде се путници који седе поред ње мирно посматрајући како крвари, али нико јој није притекао у помоћ, неки су мирно све снимали.
Убица за то време мирно шета кроз вагон, док му крв капље са ножа. Подсетимо, Ирина је побегла из Кијева због рата и преселила се у Шарлот у САД.
Снимци надзорних камера показују да је ушла у воз, обучена у униформу пицерије у којој је радила, и седела испред Декарлоса Брауна (34) млађег. Пет минута након што је воз кренуо, Браун је извадио нож, устао и три пута убо Заруцку у врат. Она се скупила у шоку и покрила ране рукама, али се убрзо срушила на седиште и преминула на лицу места.
Неколико путника је извукло своје телефоне и снимило њену смрт док је Браун лутао по вагону, скинуо крваву кошуљу и потом мирно напустио воз. Један од путника је скинуо кошуљу да покуша да заустави крварење, али је било прекасно.
У близини је био човек у плавој Мекдоналдсовој кошуљи, качкету и наочарима, који је брзо извукао телефон и снимао последње Иринине тренутрке. Још један путник је учинио исто, док је крв капала на под вагона.
Иринина породица одбила је да је сахрани у Украјину, рекавши да је она волела Америку и да желе да буде ту и сахрањена. Брауну прети смртна казна, а већ има 14 претходних хапшења.
Трамп затражио смртну казну за убицу
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да убици младе девојке из Украјине треба да буде изречена једина могућа казана - смртна каза.
Украјинка Ирина Зарутска (23) убијена је у августу у возу у америчкој савезној држави Северна Каролина, а Министарство правде Сједињених Америчких Држава оптужило је Декарлоса Брауна (34) за њену смрт.
"Звер која је тако брутално убила прелепу младу девојку из Украјине, која је дошла у Америку тражећи мир и сигурност, треба да добије 'брзо' суђење и да јој буде изречена једина могућа казна - смртна казна", написао је Трамп на платформи Truth social.
Како је истакао, не постоји ниједна друга опција.
Браун је већ суочен са оптужбом за убиство првог степена на државном нивоу, пренео је Ројтерс.
Иако обе оптужбе и државна и савезна, носе могућност смртне казне, држава Северна Каролина није извршила смртне пресуде од 2006. године, наводи агенција.
Убиство је привукло пажњу јавности након што је објављен видео снимак на коме се види како Браун убада Зарутску више пута док је седела у возу.
Трумп и конзервативци тврде да је случај последица превише благе политике према криминалцима у демократским градовима, док власти Шарлота и Северне Каролине позивају на строжије законе и повећање броја полицајаца.
Браун има дугу историју хапшења и менталних проблема, укључујући дијагнозу шизофреније.
Након хапшења, одрeђена му је 60-дневна психијатријска процена.
Зарутска је у САД емигрирала 2022. године, бежећи од рата у Украјини.
Породица убијене описала је Ирину као талентовану уметницу и посвећену чланицу породице, која је избегла рат у Украјини и брзо се прилагодила животу у САД.
Dejli mejl/Tanjug