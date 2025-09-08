overcast clouds
(ВИДЕО) МАСАКР У ЈЕРУСАЛИМУ, ТЕРОРИСТИ ПУЦАЛИ У СВЕ ЖИВО! Расте број убијених и повређених ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ

08.09.2025. 10:38
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
кобмо
Фото: Tanjug/ AP Photo/Mahmoud Illean

Најмање пет особа погинуло је у пуцњави у Јерусалиму, јавили су израелски медији.

Медицинске службе су првобитно јавиле да је најмање 15 повређено, од којих шест тешко.

Полиција је саопштила да су они који су извршили напад на главној раскрсници на северном улазу у град убијени.

Мотив пуцњаве и ко ју је извршио није познато.

 Сви улазни и излазни пунктови у и из Јерусалима су затворени!

Терористи неутралисани, користили пиштољ "Карло"

Терористи који су извршили терористички напад на раскрсници Рамот у Јерусалиму користили су импровизовани аутоматски пиштољ „Карло“, познатији као Карл Густав, према сликама са места догађаја.

Импровизовани пиштољ се обично производи у илегалним струговима на Западној обали и коришћен је у бројним палестинским нападима у прошлости.

Обојица наоружаних људи су упуцани и „неутрализовани“ на лицу места.

Њихов идентитет није познат.

Нападачи из Палестине

Терористи који су извршили напад на раскрсници Рамот у Јерусалиму су Палестинци са Западне обале, према речима безбедносних званичника. Верује се да су њих двојица кренули из села у области Рамале.

Њихов идентитет још увек истражују израелске безбедносне власти.

 

Војник ликвидирао терористе

Двојицу терориста који су извршили пуцњаву на раскрсници Рамот у Јерусалиму убили су војник и младић из племена Хареди који је био наоружан, јавља Канал 12.

Полиција каже да су „службеник обезбеђења и цивил који су били присутни на лицу места пуцали на терористе и да су они неутралисани“.

У саопштењу, полиција додаје да је заменик шефа полиције, Авшалом Пелед, стигао на лице места заједно са великим полицијским снагама.

Полицијски инспектори такође делују на месту пуцњаве, проверавајући могуће експлозиве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

