(ВИДЕО) МАСАКР У ЈЕРУСАЛИМУ, ТЕРОРИСТИ ПУЦАЛИ У СВЕ ЖИВО! Расте број убијених и повређених ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ
Најмање пет особа погинуло је у пуцњави у Јерусалиму, јавили су израелски медији.
Медицинске службе су првобитно јавиле да је најмање 15 повређено, од којих шест тешко.
Полиција је саопштила да су они који су извршили напад на главној раскрсници на северном улазу у град убијени.
Мотив пуцњаве и ко ју је извршио није познато.
⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.
➤ 4 Israelis confirmed dead
➤ 15+ injured, including 7 critically
➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h
— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025
Сви улазни и излазни пунктови у и из Јерусалима су затворени!
Терористи неутралисани, користили пиштољ "Карло"
Терористи који су извршили терористички напад на раскрсници Рамот у Јерусалиму користили су импровизовани аутоматски пиштољ „Карло“, познатији као Карл Густав, према сликама са места догађаја.
Импровизовани пиштољ се обично производи у илегалним струговима на Западној обали и коришћен је у бројним палестинским нападима у прошлости.
Обојица наоружаних људи су упуцани и „неутрализовани“ на лицу места.
Њихов идентитет није познат.
Нападачи из Палестине
Терористи који су извршили напад на раскрсници Рамот у Јерусалиму су Палестинци са Западне обале, према речима безбедносних званичника. Верује се да су њих двојица кренули из села у области Рамале.
Њихов идентитет још увек истражују израелске безбедносне власти.
🚨
TERROR ATTACK IN JERUSALEM
Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.
After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz
— Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025
Војник ликвидирао терористе
Двојицу терориста који су извршили пуцњаву на раскрсници Рамот у Јерусалиму убили су војник и младић из племена Хареди који је био наоружан, јавља Канал 12.
Полиција каже да су „службеник обезбеђења и цивил који су били присутни на лицу места пуцали на терористе и да су они неутралисани“.
У саопштењу, полиција додаје да је заменик шефа полиције, Авшалом Пелед, стигао на лице места заједно са великим полицијским снагама.
Полицијски инспектори такође делују на месту пуцњаве, проверавајући могуће експлозиве.