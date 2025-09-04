(ВИДЕО) ИЗА КИМА НИШТА НЕ ОСТАЈЕ Безбедњаци уклањају све трагове иза вође Северне Кореје, шта ли крију?
МОСКВА: Служба безбедности севернокорејског лидера Ким Џонг Уна покушава да спречи специјалне службе других земаља да дођу до информација о његовом здрављу, рекао је за портал РБК руски оријенталиста и експерт за Северну Кореју Андреј Ланков, коментаришући чишћење просторија у Пекингу где су се састали Ким Џонг Ун и руски председник Владимир Путин.
Снимак чишћења објавио је дан раније новинар из Кремља, Александар Јунашев.
Он је напоменуо да су они који су пратили лидера Северне Кореје "уништили све трагове Кимовог присуства".
На снимку се види како севернокорејски представници бришу столицу на којој је седео Ким Џонг Ун и уклањају чашу из које је пио.
Новинар је ову праксу назвао стандардним безбедносним протоколом за високе званичнике Северне Кореје.
"У последњих 4-5 година појавили су се индиректни знаци да севернокорејски лидер има неких здравствених проблема. Јасно је да руководство те земље покушава да сакрије ове информације, посебно од оних земаља које имају, и могу имати, и политичке разлоге и техничке могућности да некако утичу на питање преноса власти у Северној Кореји у случају смрти или неспособности Ким Џонг Уна да обавља ту функцију", објаснио је Ланков.
Ким Џонг Ун има 43 године, а информације о његовим здравственим проблемима периодично се појављују у западним и јужнокорејским медијима.
ЦНН је 2020. године, позивајући се на извор, објавио вест о озбиљним последицама операције срца којој је подвргнут лидер Северне Кореје.
Други извор је напоменуо да су такве информације оправдане, али да је степен ризика тешко проценити.
Поред тога, власти Јужне Кореје су тада саопштиле да нема знакова да је Ким Џонг Ун "озбиљно болестан".
Јужнокорејске власти су 2024. године објавиле обавештајне податке да је севернокорејски лидер гојазан, тежак око 136 кг и да његови помоћници траже стране лекове за лечење хипертензије и дијабетеса.
Здравствени проблеми су "вероватно узроковани стресом, пушењем и конзумирањем алкохола", наведено је у извештају Одбора за безбедност корејског парламента.