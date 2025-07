(ВИДЕО) КАМЧАТКА ИЗБЕГЛА НАЈГОРЕ Нема више опасности од цунамија

Раније данас је, након серије јаких земљотреса чији је епицентар био у Тихом океану близу обала Kамчатке, била објављена претња од цунамија за неколико насеља на том полуострву, а становницима приобалних подручја је саветовано да се повуку на више терене или даље од обале, преноси Интерфакс.

Гувернер региона Kамчатке Владимир Солодов је казао да се у региону испитују стамбене зграде и друштвени објекти након земљотреса, али да до сада није примећена значајна штета.

Kанцеларија градоначелника града Петропавловска Kамчатског је након серије земљотреса саопштила да би талас цунамија могао достићи два метра, преноси РИА новости.

Говорећи о земљотресима, житељи тог града су навели да је други јак земљотрес у низу "био све јачи" и да је трајао "веома дуго".

Источну обалу Kамчатке је раније данас погодила серија од десетак јаких земљотреса, међу којима су најјачи били 7,4 и 6,7 степени, који су се догодили у размаку од 20 минута, саопштио је Евро-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

