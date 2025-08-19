(ВИДЕО) КАТАКЛИЗМА ПРЕТИ АМЕРИЦИ Ураган Ерин хрли ка континенту! У неким савезним државама ванредно стање, евакуација грађана почела
Ураган Ерин претвара се у чудовиште које прети источној обали САД!
Таласи високи као зграде већ јуре ка обали, а власти у појединим америчким државама прогласиле су ванредно стање и наредиле евакуацију.
Ерин, први велики атлантски ураган у сезони 2025, током викенда је нагло ојачао и у суботу достигао категорију 5, највишу на Сафир-Симпсоновој скали. Иако је потом кратко ослабио, сада се поново налази у четвртој категорији, са ветровима брзине око 218 км/х, преноси Лајв Сајенс.
Тренутно се Ерин налази источно од Бахама, а према најновијим прогнозама кретаће се између Бермуда и америчке источне обале. Иако се не очекује директан удар у копно, стручњаци упозоравају на таласе преко 30 метара, разорне океанске струје и опасност од катастрофалних поплава.
Острва у Северној Каролини већ су под евакуацијом, а Национална метеоролошка служба издала је упозорење за обалу, упозоравајући грађане да избегавају приобалне области.
“Најновија прогноза показује да би поједини таласи могли бити високи преко 30 метара”, изјавио је Жан Бидлот из Европског центра за средњорочне временске прогнозе за Њузвик.
Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Erin.
Simply incredible. pic.twitter.com/3pTiNI6mpX
— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2025
Океански услови опасни по живот прошириће се и на Бахаме, Бермуде, источну обалу САД и атлантске провинције Канаде. Ураган Ерин се већ сада сврстава међу најбрже јачајуће олује у историји Атлантика, јер је за само 24 сата прешао из прве у пету категорију!
Метеоролози упозоравају да су климатске промене главни узрок све чешћих "експлозивних" јачања урагана, због рекордно високих температура океана које додатно хране олује.
Ерин, који захвата област широку чак 370 километара, остаће “велики и опасан ураган” најмање до средине недеље, наводи НХЦ.
Спектакуларни снимци из "ока олује", које су забележили легендарни "ловци на урагане", преплавили су друштвене мреже – видео већ броји милионе прегледа.
Ураган категорије 4 значи само једно – потенцијал за катастрофалну штету, уништену инфраструктуру и угрожене животе. Власти апелују на грађане да се придржавају упутстава и остану на сигурном.