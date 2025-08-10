clear sky
(ВИДЕО) ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ У РУСИЈИ Украјински дронови напали рафинерију нафте

Експлозије су јутрос одјекнуле у руском граду Ухта, где су украјински дронови напали локалну рафинерију нафте.

Ово је први пут да је овај део Русије нападнут, а налази се на 2.000 километара од границе са Украјином.

Према прелиминарним подацима, локалну рафинерију нафте напао је дрон, преноси Србија данас.

У близини фабрике раде специјалне службе, а мобилни интернет је почео да се гаси у овом делу Русије.

У међувремену, видео снимци напада почели су да се појављују на друштвеним мрежама.

Град Ухта се налази на 2.000 километара удаљености од Украјине.

Према наводима руских медија, ово је први пут да су украјински дронови стигли до њега.

Од 2024. године, у граду Ухта је живело 77.187 људи.

Беспилотне летелице напале су Саратовску област, узрокујући експлозије и пожар у близини рафинерије нафте. Једна особа је погинула, а има и рањених.

Начелник Саратовске области Роман Бусаргин рекао је да вероватно да има још жртава.

Он је објавио на свом Телеграм каналу да се украјински дрон срушио у дворишту стамбене зграде, пренеле су РИА Новости.

Бусаргин је напоменуо да су становници евакуисани и да је у оближњој школи формиран привремени смештајни центар.

Он је рекао да је у нападу оштећено индустријско предузеће у Саратовској области, као и да је претходно објављена претња од напада дронова у том региону.

Претходно је десетине летова одложено на руском аеродрому Сочи након извештаја о нападима дронова. Украјински дронови такође су циљали складиште у Татарстану, у ком се налазе дронови типа “шахед”, наводи Кијев индепендент.

Руска противваздушна одбрана (ПВО) оборила је током ноћи 121 украјински дрон изнад 14 руских региона и Азовског мора, саопштило је Министарство одбране Русије.

