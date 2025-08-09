clear sky
Нови Сад
(ВИДЕО) ОМИЉЕНО ГРЧКО ЛЕТОВАЛИШТЕ НА УДАРУ ОТРОВНЕ РИБЕ Од њеног убода можете имати несносне болове!

09.08.2025. 17:49

09.08.2025. 17:49 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо
море
Фото: Pixabay.com

Запослени у једној медицинској ординацији у Ставросу упозоравају туристе и мештане на повећану опасност од убода такозване Dragon Fish (Weever Fish) у Егејском мору.

Од краја маја до почетка августа ове године, у ординацији је забележено више од 20 случајева убода рибе-змаја, а најугроженији су купачи који време проводе у плићаку, нарочито у делу Платанија у Ставросу, где има много каменитих површина, преноси К1 инфо.

- Радим у једној медицинској ординацији у Ставросу и ове године смо имали заиста много проблема са тзв. Dragon Fish. Имали смо преко 20 убода само ове сезоне – од краја маја до почетка августа. Будите посебно опрезни кад се купате у плићаку, нарочито око стеновитих делова као што је Платанија део Ставроса. Ако волите да пливате тамо, обавезно носите водене папуче – упозорава радник ординације.

Ове рибе се често закопавају у песак или скривају међу стенама, а њихов убод изазива јак бол, оток и црвенило, а у неким случајевима и озбиљније реакције које захтевају хитну медицинску помоћ.

Лекари апелују да сви који планирају купање у овим деловима обавезно носе водене папуче, како би смањили ризик од повреде. Посебно опрезни треба да буду деца и особе које не познају локалне морске услове.

 

У питању је, иначе, мала риба дуга тек око 10 цм, која на првом леђном перају има оштре црне бодље. Не напада, али ако је угрозите, да не кажемо згазите – убошће вас и кроз бодље испустити отров у ваше тело. То се прилично често дешава јер је практично невидљива – крије се у песку или шљунку, а сличних је боја, па ју је тешко приметити чак и ако сте посебно пажљиви.

Симптоми убода су јак, оштар бол на месту убода, отицање и црвенило, могућа вртоглавица, мучнина или слабост у тежим случајевима.

Ако вас убоде Dragon Fish треба да извадите евентуалне бодље, али само ако сте сигурни да можете то безбедно урадити. У супротном, потражите медицинску помоћ.

Потопите повређено место у топлу воду (не превише врућу, око 40–45 степени) на 30 до 90 минута - топлота помаже у разградњи отрова и ублажавању бола. Такође, очистите рану сапуном и водом како бисте спречили инфекцију.

Уколико се појаве тежи симптоми као што су отежано дисање, јака слабост или алергијска реакција, одмах потражите хитну медицинску помоћ.

море Грчка риба
Извор:
К1 инфо
Пише:
Дневник
Вести Свет
