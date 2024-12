(ВИДЕО) „Понудили су ми 100.000 долара и пасош ЕУ“ ИСПОВЕСТ ОСУМЊИЧЕНОГ ЗА УБИСТВО ИГОРА КИРИЛОВА "Купио сам тротинет, стигао експлозив, притиснуо сам дугме“.

Неименовани младић, за којег се зна само да има 29 година, у камеру је испричао како је по налогу дошао у Москву и припремао ликвидацију Кирилова.

"Дошао сам у Москву по налогу украјинских специјалних снага. Када сам стигао, купио сам електрични тротинет, а после неколико месеци стигле су ми компоненте за експлозивну направу. Преузео сам их", испричао је у снимку младић који се сумњичи за убиство Игора Кирилова и његовог помоћника испред једне зграде у Москви.

Младић је испричао како је "склопио све" и како је тротинтет са експлозивом поставио код улаза у зграду где је Игор Кирилов живео.

"Када је он изашао, притиснуо сам дугме. Зашто сам то урадио? Понудили су ми 100.000 америчких долара и пасош ЕУ", тврди младић у снимку.

Његово сведочење не поклапа се у потпуности са саопштењем ФСБ-а, које је навело да је осумњичени изнајмио аутомобил у који је инсталирао Wи-Фи камеру, како би налогодавци могли да прате када Игор Кирилов улази и излази из зграде. Према том саопштењу, налогодавци су притисли дугме када су на снимку уживо видели да Кирилов напушта улаз...

Подсетимо, Игор Кирилов убијен је у 6.12 часова 17. децембра испред своје зграде у Москви. Са њим је страдао и његов помоћник Илија.

‼️ BREAKING: Russian FSB published a video of the interrogation of 29-year-old Uzbek citizen Kurbonov Akhmajon Alijon Ugly. He is suspected of killing General Kirillov yesterday in Moscow



As NEXTA previously reported, Igor Kirillov, head of the Russian Radiation, Chemical and… pic.twitter.com/VVjxo4C75i

— NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2024