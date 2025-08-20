ЗБОГ ВРУЋИНА УМРЛО 1.150 ЉУДИ У ШПАНИЈИ ЗА САМО ДВЕ НЕДЕЉЕ Врућине и пожари пустоше државу
МАДРИД: У Шпанији је због таласа екстремне врућине који се поклопио са пожарима који су уништили скоро 400.000 хектара шуме, што је највећа површина захваћена ватреном стихијом за последњих 20 година, за само две седмице преминуло 1.149 људи.
Због последица топлотног таласа у Шпанији, према прелиминарним подацима Здравственог института Kарлос III, повећан је број смртних случајева за 40 одсто у поређењу са истим периодом прошле године.
Kонкретно, до сада је овог лета било је 2.635 смртних случајева који би могли да се припишу високим температурама, од којих је скоро половина, укупно 1.149, забележена током топлотног таласа који је почео 3. августа, а завршио се јуче, преноси шпански портал Амбито.
Талас екстремних врућина један је од најдужих у последњих пет деценија и имао је директне последице по здравље.
Системом за праћење "МоМо" Здравственог института Kарлос III који анализира дневну смртност у односу на историјске трендове, израчунато је да је пораст смртних случајева током тих 16 дана повезан са екстремним температурама.
Иако систем не може да утврди апсолутну узрочност, бројке представљају најбољу доступну апроксимацију утицаја климатског феномена.
Екстремне врућине су такође погодовале ширењу шумских пожара. До сада је у 2025. години, Европски информациони систем о шумским пожарима (EFFIS) проценио да је у Шпанији изгорело 382.600 хектара, што је површина еквивалентна величини острва Мајорка. Ово је највећа забележена бројка, више од четири пута већа од просека за период 2006-2024.
За само 24 сата, изгорело је 38.000 хектара, скоро иста површину која је горела током целе 2024. године.
Најпогођенији региони били су Екстремадура, Галиција и Kастиља и Леон, где су путеви били затворени, железнички саобраћај прекинут, а деоница Kамино де Сантијаго дуга 50 километара је била блокирана.