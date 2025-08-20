clear sky
ТРАМП ОТКАЗАО ПЛАНИРАНИ ГОДИШЊИ Ево због чега не иде у Бедминстер на одмор

20.08.2025. 09:29 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Jae C. Hong

ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп отказао је планирани августовски одмор у свом одмаралишту Бедминстер у Њу Џерзију како би остао у Белој кући и радио на преговорима о окончању рата између Украјине и Русије, саопштила је портпаролка Беле куће Kеролајн Левит.

Трамп је разматрао могућност да прати мировне иницијативе из Бедминстера, али је одлучио да остане у Вашингтону како би интензивирао дипломатске активности, пише лист "Хил" (Тхе Хилл).

"Ово је обично време када председник иде на одмор, али не и овај председник. Он је човек са мисијом. Жели да се креће. Да брзо заврши ствари", рекла је Левит.

Трамп је у петак на Аљасци одржао састанак са руским председником Владимиром Путином, док је у понедељак у Белој кући угостио украјинског председника Володимира Зеленског, заједно са неколико европских лидера.

Након разговора, Трамп је најавио планове за организовање билатералног састанка Путина и Зеленског, уз могућност одржавања трилатералног сусрета којем би и сам присуствовао.

Бела кућа засад није саопштила временски оквир за те састанке, али је Левит истакла да је Путин обећао директан сусрет са украјинским председником.

Председници САД традиционално користе август за одмор, док је Kонгрес на паузи.

Трамп је током свог првог мандата, 2017. године, провео 17 дана у Бедминстеру.

Доналд Трамп Володимир Зеленски Владимир Путин преговори
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
