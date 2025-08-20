"ГАЂАЛИ СУ ПОЛИЦИЈУ И ГРАЂАНЕ СА МЕТАЛНИМ ШРАФОВИМА, ЖЕЛЕЛИ СУ ДА ПОВРЕДЕ ЉУДЕ" Градоначелник Мићин о незапамћеном насиљу у Новом Саду: Просторије ћемо обновити, а ја се надам да више неће доћи на њих
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин говорио је за Пинк телевизију о важним политичким и друштвеним догађајима у граду.
-После 1. новембра био је велики број људи на улици, а после је разбијена и Градска кућа. Неко је злоупотребио све те људе, а знамо да је то део опозиције урадио. Врло брзо после тога су кренуле блокаде саобраћајница. Када су видели да немају ефекта, онда су се вратили на насиље и мржњу. Кренули су прво у разбијање просторија, то је урађено са толиком мржњом. Ишчупали су климе, камере, оставили су голе зидове- нагласио је Мићин.
Он је истакао да су блокадери били у организованим групама, имали шлемове и изгледали као паравојна формација.
-Имали су летве, ломили су делове банкина и гађали праћкама са металним шрафовима полицију и људе. Желели су да повреде људе, бацали су бакље. Тамо је био Милош Вучевић, председник СНС. Велики број полицајаца је повређен. Једна жена је повређена каменом у груди- казао је за Пинк.
Први човек Града поновио је да СНС чине људи, а да ће се ускоро кренути у обнављање страначких просторија.
-Могли сте да видите немиле сцене у којима су повређени припадници Војске Србије. Нико није реаговао да је једном разваљена глава, једном је пукла бубна опна, а трећем поломљено ребро. Вучевић мора да има обезбеђење, када хоћете да га линчујете. Како некоме не смета када Бориса Тадића обезбеђују Кобре? Припадник Кобри је направио озбиљну процену, он зна када су им угрожени животи. Просторије ћемо обновити, а ја се надам да више неће доћи на њих, та мржња је непотребна- речи су градоначелника који је додао да је обишао просторије.
-Велики број грађана пришао је ужаснут. То показује како размишља већинска Србија. Направили су велике поделе међу људима, јако тешко ћемо се опоравити од овога. Али, Нови Сад неће стати- поручио је Мићин.