clear sky
28°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗРАЕЛ МОБИЛИШЕ 60.000 ЉУДИ ЗА НОВУ ОФАНЗИВУ Очекује се милион избеглица из Газе (ВИДЕО)

20.08.2025. 09:53 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Izrael
Фото: Tanjug/AP Photo/Maya Levin

ТЕЛ АВИВ: Израелски министар одбране Израел Kац одобрио је војне планове офанзиве за град Газу, које су му синоћ представили начелник Генералштаба Ејал Замир и други високи официри.

Он је такође одобрио "хуманитарне припреме" за процењених милион палестинских цивила који ће бити расељени из града Газе на југ Појаса, преноси Тајмс оф Израел.

Офанзива је названа "Гидеонове кочије Б", након претходне операције истог имена, у којој је израелска војска преузела преко 75 одсто територије Појаса Газе, са циљем, како је наведено, да се изврши притисак на Хамас да постигне споразум о таоцима.

Извор из безбедносних служби каже да је Kац похвалио план и припреме израелске војске током састанка, који је уследио након што је влада наложила војсци да се заузме град Газа.

Израелска војска је издала наређења и за мобилизацију око 60.000 резервиста за ову офанзиву, коју је одобрио Kац. 

Израел Газа рат
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај