ИЗРАЕЛ МОБИЛИШЕ 60.000 ЉУДИ ЗА НОВУ ОФАНЗИВУ Очекује се милион избеглица из Газе (ВИДЕО)
ТЕЛ АВИВ: Израелски министар одбране Израел Kац одобрио је војне планове офанзиве за град Газу, које су му синоћ представили начелник Генералштаба Ејал Замир и други високи официри.
Он је такође одобрио "хуманитарне припреме" за процењених милион палестинских цивила који ће бити расељени из града Газе на југ Појаса, преноси Тајмс оф Израел.
The miracle of Hamas: not a single fighter has died in Gaza—only “civilians, babies, women, and journalists.” Hamas must have discovered the secret of immortality. pic.twitter.com/5LvB1wJdjN
— Brother Rachid الأخ رشيد (@BrotherRasheed) August 20, 2025
Офанзива је названа "Гидеонове кочије Б", након претходне операције истог имена, у којој је израелска војска преузела преко 75 одсто територије Појаса Газе, са циљем, како је наведено, да се изврши притисак на Хамас да постигне споразум о таоцима.
Извор из безбедносних служби каже да је Kац похвалио план и припреме израелске војске током састанка, који је уследио након што је влада наложила војсци да се заузме град Газа.
Израелска војска је издала наређења и за мобилизацију око 60.000 резервиста за ову офанзиву, коју је одобрио Kац.
It’s not a genocide. It’s losing a war you started.
I stand with Israel. https://t.co/0xtYNCkP75
— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 16, 2025