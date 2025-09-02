(ВИДЕО) Преживела банџи скок са 88 метара, па ПОГИНУЛА СНИМАЈУЋИ СЕЛФИЈЕ Рускиња страдала на РОЂЕНДАН, пред СИНОВЉЕВИМ ОЧИМА Стравична трагедија у близини Санкт Петербурга
Рускиња Елизавета „Лиза“ Гишчина (45) погинула је у стравичној несрећи пред очима свог сина Никите (23) након што је пала са платформе високе 88 метара, неколико тренутака после успешног бабџи скока.
Према наводима руских медија, несрећа се догодила у Павловску, у близини Санкт Петербурга, где се налази популарни торањ за екстремне спортове. Лиза је тог дана славила рођендан, а скок је био њен поклон самој себи. Снимила је камером уз осмех и речи: „Идемо!“, након чега се чује њен врисак од адреналина док се обрушава према тлу. Уже ју је зауставило непосредно изнад земље, а скок је завршио без икаквих повреда.
Након што је успешно обавила скок, Лиза се поново попела на торањ како би направила селфије „за успомену“. У том тренутку није била везана сигурносним конопцима, оклизнула се и пала с висине од 88 метара. Њен син Никита био је сведок трагедије.
Компанија 23блок, која управља објектом, издала је саопштење у којем наводи да је „искусна скакачица и мајка двоје деце Лизе преминула у трагичним околностима“. Додали су да је била и чланица њиховог спортског тима те да цела заједница тугује за њом.
Руско државно тужилаштво отворило је истрагу како би се утврдило да ли организатори атракције поступају у складу са законом и безбедносним стандардима.
Торањ у Павловску годинама једно је од омиљених места за љубитеље адреналина. У промотивним материјалима организатори наглашавају да је намењен онима који „не могу замислити живот без слободног пада, ужета и екстремне рекреације“, преноси Санџак данас.