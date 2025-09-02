overcast clouds
21°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Преживела банџи скок са 88 метара, па ПОГИНУЛА СНИМАЈУЋИ СЕЛФИЈЕ Рускиња страдала на РОЂЕНДАН, пред СИНОВЉЕВИМ ОЧИМА Стравична трагедија у близини Санкт Петербурга

02.09.2025. 22:45 22:51
Пише:
Дневник
Извор:
Санџак данас
Коментари (0)
селфи
Фото: Youtube Printscreen

Рускиња Елизавета „Лиза“ Гишчина (45) погинула је у стравичној несрећи пред очима свог сина Никите (23) након што је пала са платформе високе 88 метара, неколико тренутака после успешног бабџи скока.

Према наводима руских медија, несрећа се догодила у Павловску, у близини Санкт Петербурга, где се налази популарни торањ за екстремне спортове. Лиза је тог дана славила рођендан, а скок је био њен поклон самој себи. Снимила је камером уз осмех и речи: „Идемо!“, након чега се чује њен врисак од адреналина док се обрушава према тлу. Уже ју је зауставило непосредно изнад земље, а скок је завршио без икаквих повреда.

Након што је успешно обавила скок, Лиза се поново попела на торањ како би направила селфије „за успомену“. У том тренутку није била везана сигурносним конопцима, оклизнула се и пала с висине од 88 метара. Њен син Никита био је сведок трагедије.

Компанија 23блок, која управља објектом, издала је саопштење у којем наводи да је „искусна скакачица и мајка двоје деце Лизе преминула у трагичним околностима“. Додали су да је била и чланица њиховог спортског тима те да цела заједница тугује за њом.

Руско државно тужилаштво отворило је истрагу како би се утврдило да ли организатори атракције поступају у складу са законом и безбедносним стандардима.

Торањ у Павловску годинама једно је од омиљених места за љубитеље адреналина. У промотивним материјалима организатори наглашавају да је намењен онима који „не могу замислити живот без слободног пада, ужета и екстремне рекреације“, преноси Санџак данас.

 

селфи рускиња трагедија
Извор:
Санџак данас
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО/ВИДЕО) НЕКАДАШЊИ СЈАЈ СУБОТИЦЕ ОЖИВЕО У ЦЕНТРУ ГРАДА! Селфи са Звонком Богданом у Улици старих заната постаје главна атракција
su

(ФОТО/ВИДЕО) НЕКАДАШЊИ СЈАЈ СУБОТИЦЕ ОЖИВЕО У ЦЕНТРУ ГРАДА! Селфи са Звонком Богданом у Улици старих заната постаје главна атракција

23.08.2025. 17:33 17:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај